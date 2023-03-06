Пустые трибуны и судейские ошибки — этим запомнится болельщикам возращение чемпионата РПЛ после зимней паузы. Футбольных же неожиданностей в рамках 18 тура было немного. Отметить можно поражение ЦСКА в Сочи (0:2). Кроме того, после минувшего футбольного уикенда вопрос с победителем Российской премьер-лиги снова перестал быть актуальным, уверен спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Не успел чемпионат России вернуться, а чемпионская интрига, о которой начали говорить зимой, умерла, можно сказать, не приходя в сознание. Если «Зенит» уверенно обыграл «Пари Нижний Новгород» (3:0), то «Спартак» сыграл вничью с Уралом (2:2). Теперь между первым и вторым местом пропасть в восемь очков. И преодолеть ее за следующие 12 туров нереально. Об этом открыто говорят даже комментаторы, которые, по идее, должны до последнего держать интригу. Но нет, комментатор Игорь Кытманов уверен, что «Зенит» — чемпион:

«"Спартак", наверное, окончательно расписался в том, что в его случае вопрос о чемпионстве снят. Если у кого-то были надежды после победы красно-белых над "Уралом", и даже появилась хоть какая-то интрига, то сейчас все стало ясно окончательно».

Но бог с ней, с интригой, когда вновь отличились судьи. Арбитр матча «Спартак»— «Урал» Виталий Мешков просвистел раньше времени и не позволил красно-белым записать гол на свой счет. После встречи в эфире телеканала «Матч Премьер» судья, эксперт Сергей Лапочкин дал эпизоду такое объяснение, после которого видавшие виды экс-футболисты Андрей Аршавин и Владислав Радимов, находившиеся в студии, искренне расхохотались:

— Может быть, он свистнул, но не понял, когда. — Вот это топ! Они все нарушения так свистят.

Признание того факта, что наши судьи сами не понимают, когда свистят, многое объясняет. Поэтому не стоит удивляться тому, что происходит на футбольных полях. Ситуация вряд ли изменится, и к тому, что творят арбитры, порой нужно относиться философски. Практически в каждой игре тура были спорные моменты. И в матче «Динамо»—«Крылья Советов», где столичный клуб выиграл 1:0, и в ходе встречи «Краснодара» с «Торпедо», которая закончилась вничью (2:2), и в матче «Сочи»—ЦСКА, где команда Курбана Бердыева обыграла армейцев (2:0). Так что болельщики после возвращения РПЛ обсуждают совсем не футбол, а эксперты теряются в трактовках правил, уверен тренер Рашид Рахимов:

«Эпизодов, которые приходится разбирать, случается слишком много, а мы теряемся в трактовках. Сегодня мы видели одну руку, которая воздействовала на ситуацию, а другая не воздействовала. Поэтому мне кажется, что как раз по духу футбола нужно давать такие моменты доигрывать и играть спокойно. В игре не может не быть столкновений».

Еще одной проблемой РПЛ, как и прогнозировалось, стали пустые арены после введения Fan ID. Посещаемость стадионов в 18-м туре ниже, чем во времена пандемии. Например, в Ростове за тем как жег «Локомотив» с Артемом Дзюбой, который сделал хет-трик, наблюдало меньше 5 тыс. человек. А за возвращением Бердыева в Сочи, куда приехал не какой-нибудь рядовой клуб, а ЦСКА, смотрело около 3 тыс. болельщиков. Так что уверенность министра спорта Олега Матыцина в том, что Fan ID не повлияет на посещаемость футбола, к реальному положению дел никакого отношения не имеет.

Некоторые депутаты уже пришли в себя и, по сообщениям СМИ, готовят инициативу об отмене паспорта болельщика. Только, к сожалению, поверить в успех этого предприятия трудно. Ведь признавать ошибки законодатели и представители власти в нашей стране не умели во все времена.

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