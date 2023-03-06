Вертолет Ми-8 аварийно приземлился в Павловском районе Воронежской области

В Павловском районе Воронежской области аварийно приземлился вертолет Ми-8, сообщил губернатор Александр Гусев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По его словам, угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет. Также не пострадал и экипаж вертолета.

На месте посадки работают спецслужбы. Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Судя по видеозаписи с места, пролетая над рекой вертолет лопастями задел линии электропередач. Позже он приземлился для проверки.

UPD: В Минобороны РФ позднее подтвердили, что вертолет был военным и сам факт «аварийной посадки». Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Западного военного округа, «внеплановая посадка была совершена по техническим причинам».

В первый день проведения специальной военной операции в Воронежской области потерпел крушение военно-транспортный самолет Ан-26 Воздушно-космических сил России. В катастрофе погиб экипаж. Причиной крушение стал отказ техники.

Сергей Толмачев

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте