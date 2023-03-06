В Кузбассе осудили журналиста за публикации в соцсетях об армии

В понедельник Рудничный районный суд Кемерово приговорил кузбасского журналиста Андрея Новашова за «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий» (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) к восьми месяцам исправительных работ. Также у него будет удерживаться в бюджет 10% зарплаты, ему «запрещена публицистическая деятельность», сообщила «Ъ» адвокат осужденного Марина Янкина. Государственное обвинение запрашивало в качестве наказания 11 месяцев исправительных работ с двухлетним запретом публицистической деятельности за публикации Андрея Новашова в соцсети «ВКонтакте» в марте прошлого года.

Как следует из его недавних публикаций в соцсетях, свою вину в деяниях, описанных в ч. 1 ст. 207.3 УК РФ, он не признал. Его адвокат Марина Янкина сообщила, что приговор будет обжалован. И в случае его вступления в силу 45-летнему журналисту нельзя будет отбывать наказание по основному месту работы в качестве сотрудника изданий, так как после предъявления обвинений следствие запретило ему работать в журналистике. Поэтому исправительные работы могут быть назначены уголовно-исполнительной инспекцией, добавила госпожа Янкина.

В середине февраля Ленинский районный суд Барнаула по обвинениям по ст. 207.3 УК РФ приговорил журналистку издания RusNews 44-летнюю Марию Пономаренко к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Игорь Лавренков, Кемерово