Автобусы в Ижевске перейдут на расписание воскресенья 8 марта

В столице Удмуртии 8 марта автобусы будут курсировать по расписанию воскресенья, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». При этом 7 и 9 марта транспорт будет ходить по привычному расписанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ Фото: Елена Волжанкина, Коммерсантъ

7 марта пригородные маршруты № 301, 302, 308, 312, 314, 318, 320, 324, 331, 358 и 373 также будут ездить по расписанию будних дней. В праздничный день, 8 марта, транспорт начнет перевозить пассажиров по выходному расписанию.

Отмечается, что по междугородним маршрутам №558, №588, №589 в период с 7 по 9 марта рейсов не запланировано.