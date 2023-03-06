Жители Башкирии стали чаще покупать крепкий алкоголь и пиво

Потребление пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи в Башкирии за прошлый год выросло на 16,2% по сравнению с 2021 годом, до 61,5 л в год на душу населения. По объему прироста республика находится на шестом месте в стране. Также жители Башкирии стали на 4,5% пить больше водки, коньяка и крепкой ликероводочной продукции — по 7,4 л на каждого. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговая фирма FinExpertiza.

Покупки винодельческой продукции снизились на 6,5% по сравнению с 2021 годом. Потребление вина составило 3,8 л на каждого.

В целом по стране розничные продажи крепкого спиртного увеличились на 7,5%, до 6,8 литра на человека в год. Наибольшим спросом алкоголь пользуется у жителей северных и дальневосточных регионов.

Влада Шипилова

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