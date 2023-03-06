Около 15 тонн отходов собрали в Горячем Ключе с начала 2023 года

С начала года в Горячем Ключе собрано около 15 тонн отходов, отсортированных населением района. Об этом сообщает пресс-служба министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края.

По данным министерства, на территории Горячего Ключа установлено 130 контейнеров для раздельного накопления отходов. Вывоз пластика с контейнерных площадок осуществляется отдельным мусоровозом.

Весь собранный пластик отправляется на межмуниципальный комплекс обращения с отходами и проходит глубокую сортировку по разным видам – бутылка, ПЭТ, канистра, флакон и другие, после чего прессуется в тюки и направляется на перерабатывающие заводы.

Раздельный сбор отходов в Горячем Ключе проводит региональный оператор АО «Крайжилкомресурс» в рамках мероприятий, направленных на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и реализацию национального проекта «Экология». В феврале «Крайжилкомресурс» объявил тендер по поиску подрядчика для транспортировки твердых коммунальных отходов (ТКО) с федеральной территории Сириус и из Сочи на 1,8 млрд руб.

Екатерина Мухамедова

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