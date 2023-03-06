Росприроднадзор взыскивает с водоканала Сочи 325 млн рублей за вред окружающей среде

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора взыскивает с МУП города Сочи «Водоканал» 325,5 млн руб. за вред, причиненный окружающей среде. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд Краснодарского края принял заявление управления Росприроднадзора города Краснодара к МУП Сочи «Водоканал». В материалах дела не содержится подробности искового заявления. Ответчик заявил об отложении судебного разбирательства, суд удовлетворил это ходатайство.

Рассмотрение дела по существу назначено на 19 апреля 2023 года.

Оперативно прокомментировать «Ъ-Кубань» суть искового заявления стороны судебного процесса не смогли.

По данным «СПАРК-Интерфакс», МУП «Сочи Водоканал» зарегистрировано в 2016 году. Предприятие занимается забором, очисткой и распределением воды. В 2021 году выручка компании составила 3,3 млрд руб., чистая прибыль — 6,3 млн руб.

В октябре 2022 года стало известно, что МУП Сочи «Водоканал» заплатит в бюджет РФ 272 тыс. руб. за превышение содержания вредных веществ вблизи морского глубоководного впуска сточных вод в Лазаревском районе.

Тат Гаспарян

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