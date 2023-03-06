Мост Александра Невского в Петербурге разведут в ночь с 9 на 10 марта

СПб ГБУ «Мостотрест» начинает проведение технологических разводок мостов. Первой разведенной переправой в 2023 году станет Мост Александра Невского. Об этом 6 марта сообщили в пресс-службе учреждения.

Переправу разведут в ночь с 9 на 10 марта с 02:20 до 05:10. Затем, вплоть до открытия навигации 10 апреля, разводки мостов будут осуществляться почти каждую ночь.

«Всего до начала навигационного периода петербургские мосты будут разведены около 60 раз. График технологических разводок будет публиковаться еженедельно»,— сообщили в пресс-службе.

Навигационный период в Петербурге стартует 10 апреля и завершится 30 ноября. Мосты на рукавах Невы будут готовы к разводке уже с 20 апреля.

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