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В Краснодаре по подозрению в махинациях с квартирами арестована топ-менеджер строительной компании

В ходе расследования уголовного дела о махинациях при строительстве одного из самых старых долгостроев Краснодара, ЖК «Кларисса», арестована жена генерального директора ЗАО «Кларисса», занимавшая должность замдиректора компании, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю. Следствие полагает, что женщина по фиктивным документам установила право требования к ЗАО «Кларисса» на сумму 50 млн руб., чем нарушила права дольщиков.

По версии следствия, махинации в ходе банкротства ЗАО «Кларисса» происходили с 2013 года по 2015 год. Женщина – заместитель гендиректора компании-банкрота в соучастии с другими лицами изготовила подложные документы о том, что у нее якобы есть права на 21 квартиру в недостроенном доме. Арбитражный суд Краснодарского края, введенный в заблуждение, включил в реестр требования злоумышленницы о передаче ей жилых помещений стоимостью 50 млн руб. После жалоб дольщиков в Следственный комитет было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

ЖК «Кларисса» в центре Краснодара начал строиться еще в 2002 году, часть секций дома сдана в эксплуатацию, еще один литер находится в высокой степени готовности, но не завершен. В 2013 году ЗАО «Кларисса» было объявлен банкротом.

Анна Перова, Краснодар

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