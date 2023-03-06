Кузбасский журналист получил восемь месяцев исправительных работ за фейки об армии

Рудничный районный суд Кемерова в понедельник признал виновным кузбасского журналиста Андрея Новашова по ч. 1. ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий»). Решением суда ему назначено восемь месяцев исправительных работ «с запретом публицистической деятельности». Гособвинение запрашивало в качестве наказания 11 месяцев исправительных работ с двухлетним запретом публицистической деятельности. Основанием для возбуждения дела стали публикации журналиста в соцсетях.

По словам адвоката осужденного Марины Янкиной, приговор будет обжалован. По ее словам, после предъявления обвинения ее подзащитному, ему было запрещено работать в журналистике, «поэтому исправительные работы могут быть назначены уголовно-исполнительной инспекцией на каком-то другом месте работы».

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Игорь Лавренков, Кемерово