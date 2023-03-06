FinExpertiza: нижегородцы стали пить больше водки в 2022 году

Продажи водки, коньяка и другого крепкого алкоголя в Нижегородской области в 2022 году выросли на 10,4% к уровню прошлого года, подсчитали аналитики FinExpertiza. На одного жителя области пришлось 7,8 литра.

Продажи вина снизились на 3,2%, до 7,3 литра на одного нижегородца. Потребление пива, сидра, медовухи в регионе увеличилось незначительно (+1,1%), каждый житель в среднем выпил 60,2 литра.

В России в целом продажи крепкого алкоголя в 2022 году выросли в среднем на 7,5%. Для сравнения, в 2021 году показатель увеличился только на 1,2%. Больше всего ликероводочной продукции в 2022 году потребили жители Карелии (15,5 литра на душу населения, +24,4% за год), Сахалинской области (14,9 литра, +5,6%) и республики Коми (14,6 литра, +13,6%).

Продажи водки и коньяка выросли, потому что в 2022 году крепкий алкоголь подорожал меньше вина и пива, сказал член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, многие люди традиционно считают употребление спиртного самым простым и доступным способом снизить уровень тревоги и стресса.

Елена Ковалева