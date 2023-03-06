В Воронежской области из-за аварийного приземления вертолета Ми-8 повреждена линия электропередачи

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил об аварийном приземлении вертолета Ми-8 на территории Павловского района, расположенного на юге области.

На месте приземления работают спецслужбы. «Была повреждена ЛЭП, работа которой уже восстановлена. Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет»,— написал губернатор. По предварительной информации, военный вертолет задел линии электропередачи лопастями и приземлился для проверки. Члены экипажа также не пострадали.

Напомним, 24 февраля прошлого года в Воронежской области, которая граничит с Луганской Народной Республикой, разбился военно-транспортный самолет Ан-26 воздушно-космических сил России. В катастрофе погиб экипаж, но на земле жертв не было. Военные заявили, что причиной аварии стал отказ техники.

Сергей Толмачев, Воронеж