В январе выдача кредитных карт на Кубани снизилась на четверть

В январе в Краснодарском крае выдача кредитных карт снизилась на 24,9% по сравнению с декабрем 2022 года. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

За первый месяц года на Кубани банки выдали 33,5 тыс. новых кредитных карт. В конце 2022 года показатель равнялся 44,6 тыс. единиц. По этому показателю регион занимает третье место в России.

Лидером по выдаче кредитных карт в России стала Москва, где показатель снизился на 22,8% и составил 63,4 тыс. штук. Также Краснодарский край в январе опередила Московская область — 46,9 тыс. штук (-22%). Санкт-Петербург занял четвертое место (-25,3%, 31,2 тыс.).

Аутсайдером рейтинга стала Ленинградская область, где выдача кредиток снизилась на 23,7%, до 9,1 тыс. штук. В конце списка также оказались Тульская область (-18,1%, 9,3 тыс. ед.) и Чувашия (-24,1%, 9,4 тыс. ед.).

Всего в России в январе 2023 года выдача новых кредитных карт сократилась на 23,8%, до 0,85 млн единиц. При этом по сравнению с январем прошлого года число выданных новых карт снизилось на 15,8%.

«В целом снижение количества выданных кредитных карт после окончания высокого сезона в декабре можно связать с сезонным фактором. Вместе с тем после августа прошлого года выдача новых кредитных карт снижалась почти непрерывно»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Татьяна Ручкина

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