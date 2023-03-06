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Жителей Ярославля осудили за организацию фиктивных браков

Три жителя Ярославля осуждены за организацию фиктивных браков. О вынесенном обвинительном приговоре сообщает пресс-служба Ярославского управления ФСБ.

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

По версии следствия индивидуальный предприниматель Турсунай Тиллабаева вместе с жителями Ярославля Вугаром Алиевым и Жыргалбеком Дуйшоевым «путем регистрации фиктивных браков обеспечивали незаконное получение иностранцами разрешения на временное проживание в целях дальнейшего получения гражданства Российской Федерации». В пресс-службе Ярославского областного суда уточнили, что подсудимые организовали пять фиктивных браков с гражданами Киргизии и Таджикистана.

Дзержинский районный суд 3 марта признал обвиняемых виновными в незаконной миграции. Турсунай Тиллабаева получила два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, два ее подельника — полтора года условно. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов

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