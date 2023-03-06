Инвестор металлургического завода построит предприятие по производству витаминно-травяной муки

Проект производства витаминно-травяной муки получил статус приоритетного инвестиционного проекта. С инициативой строительства такого завода в Пермском крае вышло ООО «АСР-Агро». Компания планирует построить производство витаминно-травяной муки в Ординском районе производительностью 14 тыс. тонн в год. Объем инвестиций составит 355 млн руб. Планируемый ввод в эксплуатацию намечен на 2026 год.

Витаминно-травяная мука — это высокоэффективная кормовая добавка, содержащая большое количество перевариваемого протеина. Применяется в рационах птицы, коров и других животных.

ООО «АСР-Агро» зарегистрировано в Пермском крае в прошлом году. Единственным владельцем и директором общества является Самир Азизов. Это второй крупный проект выходца из Азербайджана, ранее он анонсировал строительство металлургического завода в особой экономической зоне «Пермь».