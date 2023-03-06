Старт продаж клубного квартала «Архитектор»

В Краснодаре стартовали продажи уникального проекта — клубного квартала «Архитектор»

Уважение к личному пространству и яркие точки притяжения, комфорт современной городской жизни и близость к природе. Ведущий застройщик — группа компаний «ЮгСтройИнвест» реализует в Краснодаре новый беспрецедентный проект — клубный квартал «Архитектор».

В минувшую субботу ведущий застройщик — группа компаний «ЮгСтройИнвест» — презентовал в Краснодаре новый проект — клубный квартал «Архитектор», аналогов которому на Кубани еще не было. Поэтому краснодарцы особенно ждали его запуска.

«Архитектор» находится в уникальном досуговом месте. Рядом будет «Парк достижений». Это более 38 гектаров зелени, площадей, спортивных и детских игровых пространств. Также в двух шагах расположены спорткомплекс «Баскет-Холл» и торговый центр «Красная площадь». Не удивительно, что клубный квартал, который находится в самом центре ярких событий, привлекает внимание как инвесторов, так и обычных покупателей.

С особым вниманием «ЮгСтройИнвест» подходит к благоустройству клубного квартала. Безбарьерная среда, креативное озеленение, геопластика, а рядом с домом — спортивные и детские игровые площадки, зеленые аллеи, уединенные лаунж-зоны. Благодаря неповторимому насыщенному благоустройству «Архитектор» станет современным пространством для жизни и отдыха, где город и природа становятся единым целым. Также у жильцов в шаговой доступности будут два детских сада, школа, магазины и кофейни. Все преимущества уникального проекта от «ЮгСтройИнвест» люди смогут оценить в марте следующего года, когда получат ключи от квартир.

При создании этого квартала были учтены все потребности жителей большого города. Поэтому в «Архитекторе» личное пространство — приоритет. Благодаря закрытой территории и концепции «двор без машин» тишина и приватность будут доступны каждому жителю. Здесь все продумано: видеонаблюдение, система «Умный дом», подземные паркинги с лифтами.

В офисах «ЮгСтройИнвест» клиенты уже сейчас могут увидеть, как будет выглядеть клубный квартал «Архитектор», подобрать планировку и приобрести квартиру на старте продаж по самым выгодным ценам. Ключи от литера 3.1 первые новоселы получат уже в марте следующего года.

За 19 лет работы компания зарекомендовала себя как надежный застройщик, который возводит комфортное качественное жилье и создает всю необходимую инфраструктуру. А в декабре 2022 года компания перешагнула отметку в 5 миллионов квадратных метров по вводу жилья в эксплуатацию. Все объекты сдаются с опережением сроков, за что «ЮгСтройИнвест» ежегодно становится обладателем престижных строительных наград, таких как Urban awards и «Надежный застройщик России».

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