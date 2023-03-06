В этом году волгоградским аграриям предоставят новые меры господдержки

На проведение весенне-полевых работ в Волгоградской области выделят 1 млрд руб. Об этом было объявлено сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Бочарова.

По его данным, работы идут по графику: сформирован запас семян, резерв минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, завершена подготовка сельхозтехники.

План ярового сева определен на уровне прошлого года и составляет 1,65 млн га. С учетом озимых культур общая площадь под урожай этого года составит 3,3 млн га.

Волгоградские сельхозпроизводители приступили к подкормке растений.

Андрей Бочаров отметил, что более трети выделенных государством аграриям средств были перечислены в декабре 2022 года, оставшиеся доведут в марте-апреле.

«С 2023 года введены новые виды господдержки в сфере овощеводства: погектарная субсидия, субсидии на одну тонну произведенных овощей, на одну тонну элитных семян овощных культур и картофеля, на одну тонну овощей защищенного грунта, произведенного методом досвечивания», - об этом сообщил глава региона.

Марина Ковалева