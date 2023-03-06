В Адыгее будут судить водителя погрузчика за смерть человека от упавших мраморных плит

В Адыгее завершили расследование уголовного дела в отношении водителя специализированного гидроманипулятора, который уронил мраморные плиты на человека, и тот погиб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея.

По данным следствия, в декабре 2022 года 72-летний житель Майкопа осуществлял погрузку мраморных плит для их последующей транспортировки на территории промбазы в ауле Новая Адыгея. Мужчина не обеспечил соблюдение правил безопасности, и при погрузке мраморные плиты выпали из гидроманипулятора на 23-летнего человека. От полученных повреждений он скончался на месте.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека). Теперь оно с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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