Житель Забайкалья устроил степной пожар на площади 300 га

Житель Улетовского района Забайкальского края стал виновников возникновения степного пожара на площади 300 га. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, молодому человеку 2001 года рождения грозит «большой штраф и возмещение расходов на тушение пожара».

«Мужчина рассказал дознавателям, что пришел в поле для распития спиртных напитков, разжег костер, но из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на траву. Забайкалец предпринял безуспешную попытку потушить пожар, а после просто ушел с места происшествия»,— отмечается в сообщении.

В пресс-службе краевого правительства также напоминают, что с 1 марта на территории региона установлен особый противопожарный режим, предусматривающий ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. Нарушение режима грозит штрафными санкциями до 20 тыс. руб. для граждан, до 80 тыс. руб. для предпринимателей, до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

Влад Никифоров, Иркутск