Нижегородский бизнес привлек 10 млрд рублей по программе стимулирования кредитов

Малые и средние предприятия Нижегородской области привлекли в 2022 году 10 млрд руб. по программе стимулирования кредитования (ПСК), сообщили в корпорации МСП.

В целом малый и средний бизнес в минувшем году получил финансирование в рамках ПСК на 232,3 млрд руб., превысив результаты 2021 года в 2,3 раза. В основном средства привлекали в сферы торговли, недвижимости, транспортировки и хранения, а также строительства.

Наибольший объем средств получили компании из Москвы и Московской области (32 млрд и 18,8 млрд руб. соответственно) и организации из Санкт-Петербурга (13,6 млрд руб.). Нижегородская область оказалась четвертой среди российских регионов по объему привлеченного финансирования.

Владимир Зубарев