Доступность бензина в Поволжье оказалась чуть ниже средней по России

Регионы Поволжья оказались в середине списка доступности бензина в рейтинге, составленном экспертами РИА «Новости». Аналитики определяли, сколько бензина можно приобрести на среднюю заработную плату в субъекте.

Больше всех бензина могут купить жители Крайнего Севера и Москвы. Хуже всего обстоит дело в Ингушетии и Чечне.

Астраханская область оказалась на 51-м месте из 85-ти возможных. Здесь на среднюю зарплату можно приобрести 820 литров бензина марки АИ-92. Литр стоит 48,64 руб., за год цена упала на 0,7%.

Саратовская область заняла 59-ю строчку. На среднюю зарплату тут можно купить 767 литров топлива; один литр стоит 47,24 руб., а цена упала на 0,3%.

У Волгоградской области, где можно купить 758 литров, 62-е место. Пензенская область на 65-й строчке: на среднюю зарплату здесь можно приобрести 749 литров. За год цена снизилась на 0,2% (47,10 руб.).

Дарья Васенина