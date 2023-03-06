«Сбертройка» стала оператором оплаты проезда в Курске

Дочерняя компания Сбербанка, правительства Москвы и правительства Московской области «Сбертройка» стала оператором оплаты проезда в общественном транспорте в Курске и пригородах областного центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе банка, терминалы «Сбертройки» были установлены в 183 автобусах на 16 маршрутах. Они поддерживают оплату банковскими картами, включая карту жителя Курской области, а таже льготными банковскими картами.

В 2022 году билетная система компании «Сбертройка» начала работать в общественном парке Воронежа, в июне в автобусах муниципального перевозчика «Воронежпассажиртранс» были установлены первые 220 терминалов для оплаты проезда.

«Сбертройка» работает и в других регионах Черноземья — в частности, в Орловской области.

Сергей Калашников

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