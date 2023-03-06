В Ельцин Центре откроется главный офис МФЦ в Екатеринбурге

В Ельцин Центре готовится к открытию главный офис Многофункционального центра Свердловской области (МФЦ), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе учреждения. Точной даты открытия пока нет, однако в помещении уже завершаются отделочные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Офис откроется на первом этаже Ельцин Центра в помещении, где ранее располагался магазин Freedom Store. Общая площадь помещений — 857 кв. м. Так, новый офис МФЦ станет самым большим в Екатеринбурге.

Открытие офиса МФЦ в зале атриума Ельцин Центра планировалось еще в 2021 году, однако сроки переносились несколько раз.

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