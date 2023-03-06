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Гражданский активист Михаил Беньяш оштрафован на 30 тыс. рублей за применение насилия к полицейским

Ленинский суд Краснодара вынес приговор Михаилу Беньяшу (признан иностранным агентом, до недавнего времени имел статус адвоката), ему назначено наказание в виде штрафа в сумме 30 тыс. руб. за применение насилия к полицейским, сообщил «Ъ-Юг» сам господин Беньяш.

Суд согласился с версией обвинения о том, что в 2018 году перед акцией оппозиции адвокат Беньяш оказал сопротивление при доставлении его в РОВД, в результате двое полицейских получили ушибы, а один был укушен за руку. В 2019 году суд уже штрафовал адвоката на 30 тыс. руб., но в 2021 году решение было отменено краевым судом из-за процессуальных нарушений.

Михаил Беньяш не признал себя виновным и настаивал на том, что полицейские незаконно задержали его, избили, а затем придумали версию о том, что адвокат якобы сам напал на них. Дело в отношении Михаила Беньяша получило большой резонанс, в его защиту выступило большое количество его коллег.

В октябре 2022 года Минюст признал Михаила Беньяша иностранным агентом, на что он отреагировал резкими высказываниями в социальных сетях. В феврале 2023 года Адвокатская плата Краснодарского края лишила его статуса за неэтичные действия.

Анна Перова, Краснодар

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