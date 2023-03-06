В Кореновске задержали трех подозреваемых в вооруженном разбойном нападении

В Кореновске полицейские задержали троих мужчин, совершивших вооруженное разбойное нападение на женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Жительница города сообщила, что ночью в ее дом проникли трое мужчин, отжав створку пластикового окна. Они угрожали пистолетом и избили ее сожителя. После этого они забрали деньги, ювелирные изделия и мобильные телефоны на общую сумму более 430 тыс. руб. и скрылись.

Полицейские установили личности преступников. Ими оказались 28- и 33-летний жители Абинского района и 25-летний приезжий из Геленджика. Оперативники задержали по месту их проживания и доставили в отдел полиции. На них завели уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). На период предварительного следствия мужчины заключены под стражу. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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