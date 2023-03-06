Стоимость букета цветов в Уфе подорожает на 48%

В текущем году стоимость букета цветов в Уфе в Международный женский день вырастет по сравнению с прошлым годом на 48%, до 2568 руб. Это рекорд по росту цен среди российских городов, сообщает пресс-служба Тинькофф Кассы.

По стоимости букета Уфа выйдет на второе место после Москвы, где цена букета прогнозируется на уровне 2774 руб., (+2,6%). На третьем месте — Санкт-Петербург (2213 руб., +9%).

Дешевле всего букеты 8 марта будут стоить в Перми — 1131 руб. (12,6%), Ростове-на-Дону — 1347 руб. (20,8%) и Нижнем Новгороде — 1508 руб. (5,6%).

В среднем по России в текущем году цены на цветы с 1 по 7 марта вырастут по сравнению с последней неделей февраля на 23% — до 2165 руб. При этом стоимость букета 8 марта будет ниже на 10%, чем в предшествующие празднику дни, и составит 1962 руб.

В исследовании использовались обезличенные данные об оборотах бизнеса и транзакциях 28 млн клиентов Тинькофф с 2019 по 2023 год. Прогноз на 2023 год построен с использованием сервиса аналитики и прогнозирования на основе искусственного интеллекта ETNA.

Майя Иванова

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