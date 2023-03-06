Минземимущество Башкирии выставило на продажу «Урал-Гео» за 82,22 млн рублей

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии назначило на 13 апреля аукцион по продаже находящейся в собственности республики 100% доли в уставном капитале ООО «Центр метрологических исследований “Урал-Гео”», следует из приказа, опубликованного на сайте министерства. Заявки принимаются до 3 апреля.

Начальная цена доли в уставном капитале составляет 82,22 млн руб., шаг аукциона — 5%.

Компания занимается исследованиями в области метрологии, производством приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний. Штат сотрудников состоит из 42 работников. Уставный капитал компании составляет 40,86 млн руб.

В собственности ООО находится здание площадью 1,23 тыс. кв. м и земельный участок площадью 8,46 тыс. кв. м в Уфе.

Майя Иванова

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