Выдача кредитных карт в Челябинской области снизилась на 24,7%

В январе банки выдали жителям Челябинской области 23,55 тыс. кредитных карт. Это на 24,7%, или на 7,7 тыс. единиц, меньше, чем в декабре 2022 года. В целом по России показатель сократился на 23,8%, до 0,85 млн в натуральном выражении, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее ощутимое снижение выдачи среди 30 регионов-лидеров в этом виде кредитования отмечено в Омской (-27,9%), Кемеровской (-26,2%), Новосибирской (-25,7%) и Нижегородской (-25,6%) областях, в Башкортостане (-25,5%). При этом больше всего кредитных карт в январе клиенты банков получили в Москве (63,5 тыс. ед.), Московской области (47 тыс. ед.), Краснодарском крае (33,5 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (31,3 тыс. ед.).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков объясняет сокращение выдачи кредитных карт сезонным фактором — повышенным спросом на них в декабре.

«Вместе с тем, после августа прошлого года выдача новых кредитных карт снижалась почти непрерывно. Такая динамика объясняется, прежде всего, тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства», — считает Алексей Волков.