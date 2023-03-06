Эксперты «Биннофарм Групп» провели семинар в МГУ

Эксперты «Биннофарм Групп» провели семинар для студентов МГУ им. Ломоносова, обучающихся по магистерской программе «Инновационный менеджмент». Они рассказали будущим магистрам о карьерных возможностях, которые предоставляет компания, и отраслевой специфике фармацевтического бизнеса, посвятив отдельный слот семинара этапам разработки лекарственных препаратов. Особое внимание эксперты уделили роли инноваций в обеспечении устойчивого развития.



Задавая вопросы, будущие специалисты, в свою очередь, интересовались основными инновационными трендами в фармацевтической отрасли, а также тем, как будет применяться их опыт на практике. Слушатели отметили, что особенно актуальными полученные знания стали для студентов, которые проходят обучение по магистерской программе «Менеджмент биотехнологий».

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Мы рады, что представители нашей компании делятся своими знаниями со студентами самого известного российского университета. Это еще один шаг к расширению сотрудничества с ведущими ВУЗами нашей страны. В «Биннофарм Групп» мы уделяем особое внимание профессиональной подготовке, поскольку фармацевтическая индустрия нуждается в кадрах, особенно в молодых, успешных целеустремленных, имеющих четкое представление о выборе своего профессионального пути. Мы надеемся на то, что наше сотрудничество с МГУ им. Ломоносова будет продолжаться».

Встречи с экспертами делового сообщества помогают сформировать у студентов представление об инновационной деятельности компаний, реализация проектов на практике в рамках учебного плана способствует развитию необходимых навыков и компетенций инновационного менеджера.

Развитие человеческого капитала — ключевой принцип «Биннофарм Групп». Численность персонала компании составляет около 4 000 человек. В 2022 году «Биннофарм Групп» вошла в рейтинг Forbes «Лучшие работодатели России», а также стала финалистом рейтинга работодателей HH.RU 2022. «Биннофарм Групп» успешно реализует программы по подготовке сотрудников с профильным образованием. В компании проходят встречи с ТОР-менеджерами, дни карьеры, экскурсии по производственным площадкам и головному офису. «Биннофарм Групп» активно развивает сотрудничество с ведущими российскими ВУЗами.