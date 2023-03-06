Дочь экс-главы Счетной палаты Алексея Кудрина создаст в Петербурге новое общественное пространство

Школа Masters Полины Бондаревой, дочери бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина, стала стратегическим партнером группы RBI. Об этом 6 марта пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на представителей девелоперской компанией.

Школа займет площадь в 700 кв. м. на первом этаже реконструированного здания бывшего Левашовского хлебозавода на Барочной улице. Сумма сделки сторонами не раскрывается, однако стоимость аренды может достигать 500-700 руб. за 1 кв. м. в месяц, полагают эксперты.

«Школа займет оба лекционных зала, а для главного разрабатывает всю выставочно–концертную программу, в рамках которой планируются выставки, работа с ditigal–искусством, современные театральные постановки, фестивали»,— отметила Полина Бондарева.

Кроме того, в здании откроют постоянную экспозицию об истории Левашовского хлебозавода и блокадного мемориала, который создают команда «Дома культуры Лева Лурье» совместно с агентством городских преобразований Genius Loci. Остальные площади займет офис группы RBI. Компания приобрела этот участок площадью 2 Га в 2016 году, девелопер здесь уже построил ЖК бизнес-класса Futurist на 199 квартир. Объем инвестиций в проект без учета реконструкции Левашовского хлебозавода, составил 4,2 млрд руб.

Школа Masters Полины Бондаревой позиционируется как «частный образовательный проект в области искусства». Она основала учебное заведение в 2015 году, которое работает сейчас на Итальянской улице, 17. Осенью 2022 года госпожа Бондарева открыла отделение школы в Москве недалеко от Патриарших прудов.

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