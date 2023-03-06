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Флаг Ульяновской области подняли в Антарктиде

РГО

Флаг Ульяновской области вместе с российским триколором подняли в Антарктиде возле станции Новолазаревская. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Возле антарктической станции находится один из крупнейших международных аэродромов этого континента. Флаги России и Ульяновской области подняли основатель группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин и генеральный директор авиакомпании «Волга-Днепр» Игорь Аксенов. Они являются попечителями Ульяновского областного отделения Русского географического общества.

Андрей Сазонов

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