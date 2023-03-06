Выдача кредитных карт в Удмуртии сократилась на 25% в январе

В январе жители Удмуртии взяли 9,7 тыс. новых кредитных карт, что на 25% меньше показателя за предыдущий месяц. Как сообщает пресс-служба НБКИ, республика оказалась на 27 строчке в рейтинге 30 регионов-лидеров по объемам выданных кредитных карт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России в январе количество выданных новых кредитных карт составило 0,85 млн единиц, сократившись по сравнению с декабрем на 23,8%. Однако в сравнении с аналогичным периодом 2022 года число новых выданных кредитных карт снизилось на 15,8%.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение количества выданных кредитных карт после окончания «высокого сезона» в декабре связано с сезонным фактором. «Вместе с тем, после августа прошлого года выдача новых кредитных карт снижалась почти непрерывно. Такая динамика объясняется, прежде всего, тем, что на фоне общей неопределенности заемщики, как правило, выбирают сберегательную модель финансового поведения, и не стремятся наращивать свои обязательства»,— рассказал господин Волков.