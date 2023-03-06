Медведев: новый многополярный мир будет сложнее, России это подходит

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что новый многополярный мир «будет намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат». По его словам, России «подходит такая схема». Он утверждает, что пришло время «для удаления злокачественной опухоли колониального прошлого».

На сайте «Единой России» опубликовали статью господина Медведева под заголовком «Мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира».

Зампред Совбеза со ссылкой на классификацию ООН пишет, что в мире «до сих пор достаточно несамоуправляющихся территорий, этаких рудиментов распада колониальной системы в 1950–1970-е годы XX века». Они, по его словам, «только укрепляются в понимании правильности сопротивления остаткам неоколониальных практик». Господин Медведев убежден, что государства перестают боятся «коллективного Запада».

«Новый многополярный мир будет намного сложнее, чем двумерная биполярка или однополярный диктат. Нам подходит такая схема. Для России нет запретных регионов для диалога, поскольку у нас никогда не было колоний. По любым вопросам. И если Советский Союз активно способствовал гибели колониальной системы в мире, то теперь мы вместе с другими странами можем вбить последний гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений западного мира»,— уверяет Дмитрий Медведев.

В августе 2022 года глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов на встрече с Владимиром Путиным говорил о намерениях Запада устроить деколонизацию России, что предполагает сепарацию национальных республик. Президент в ответ заявил, что западные страны всегда пытались дискредитировать национальную политику в России.