В Самарской области свыше 500 домов остались без газа из-за аварии

Порыв подземного газопровода высокого давления произошел в понедельник утром в Самарской области. Происшествие случилось в Хворостянском районе во время земляных работ по ул. Целинной в поселке Прогресс около 6:47 (MSK+1). Об этом сообщает региональная прокуратура.

«В результате приостановлено газоснабжение более пятисот домов в населенных пунктах Прогресс и Чувичи»,– говорится в сообщении.

Фото: Прокуратура Самарской области

Специалисты проводят аварийно-восстановительные работы. На месте происшествия находится прокурор Хворостянского района Николай Маскайкин.

Ранее в Самарской области около 50 домов остались без газа после ДТП с грузовиком. Авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Георгий Портнов