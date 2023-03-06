«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Какие активы стоит рассмотреть инвесторам? Какие тренды прослеживаются на международном и российском рынках? И какую стратегию вложения средств лучше всего выбрать? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил с руководителем управления аналитики финансовых рынков и премиального обслуживания «Газпромбанк Инвестиций» Андреем Ваниным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Любопытная ситуация складывается у нас на рынке. Вроде конъюнктура глобально не очень благоприятная, и вещи нерыночного характера влияют на инвесторов. Но наши акции в последнее время перестали падать и демонстрируют неплохой рост. В чем причина?

— С ноября 2022 года российский рынок стоит в боковике на уровне 2.250 по индексу ММВБ. И если недели три назад была коррекция, то сейчас это скорее некое восстановление. На наш взгляд, боковик и даже небольшое восстановление связаны с тем, что большая порция негативной информации, скажем так, впитана рынком, и серьезно чего-то нового не происходит. Но, к сожалению, и положительных новостей нет, поэтому рынок находится пока в нерешительности — не растет и не падает.

— В общем, мы находимся в коридоре, в котором, видимо, торгуют инвесторы. Есть фундаментальные вещи, на которые все ориентируются, — на подходе дивидендный период. Многие компании заявили, что возобновят выплаты или будут продолжать платить дивиденды. А кто и как может заплатить, на что смотреть и от кого ждать хороших дивидендов?

— Действительно, это очень важный фактор, который, как мы надеемся, поспособствует выходу из этого коридора вверх. Дивидендный период и эти выплаты, которые произойдут, скорее всего, к лету, будут способствовать росту российского рынка в 2023 году. Что касается компаний, то мы в первую очередь выделяем тех, кто и в 2022 году платил дивиденды. Например, ЛУКОЙЛ, «Газпромнефть», «Татнефть». «Газпром», надеюсь, тоже нас порадует большими дивидендами. И, что самое важное, возвращение к выплате дивидендов компаний, которые платили ранее, в первую очередь Сбербанк. И, наверное, немножко оптимистично, но надеемся, что металлурги тоже могут во второй половине 2023 года порадовать инвесторов дивидендами. В общем, дивиденды —это как раз то, на что и должен ставить российский инвестор в текущий момент.

— Есть интересный фактор, помимо монетарной политики, который очень серьезно влияет на некоторые наши бумаги, — это ослабление рубля, постепенное, небыстрое, но монотонное, постоянное ослабление рубля инвесторы наблюдают. Как бумаги будут дальше на это реагировать, есть ли какие-то особые бенефициары от такого движения нашей валюты?

— Я думаю, что ослабление рубля поможет в первую очередь экспортоориентированным компаниям. Многие из них практически открыто говорили о том, что при курсе ниже 70 рентабельность бизнеса либо близка к нулю, либо порой отрицательна. Поэтому все, что выше 70, — это действительно хороший для них сигнал. И, наверное, металлурги как раз могут благодаря этому вернуться к докризисным уровням и, собственно, начать выплачивать дивиденды. Возможно, еще назову компанию «Сегежа» — она тоже очень сильно страдала от крепкого рубля.

— У нас есть давний выгодоприобретатель ослабления рубля — это «Сургутнефтегаз». Он вроде и экспортер, и еще зависит от динамики российской валюты. Как он будет себя чувствовать в целом?

— Что касается «Сургутнефтегаза», здесь ставка действительно на ослабление рубля — понятная история. Эта компания тоже будет лучше себя чувствовать и, возможно, порадует дивидендами. Единственное, надо помнить, что при любом укреплении рубля история будет ровно противоположная в «Сургутнефтегазе».