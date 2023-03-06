Профессия разработчик: Марат Бектимиров о своих проектах и работе в Google

Марат Бектимиров – ведущий разработчик Material Bank. За 13 лет своей успешной карьеры он работал на такие крупные международные компании как Google, New York Times и Ringier AG. Мы попросили его рассказать нам о своем профессиональном пути и о том, как стать одним из самых востребованных специалистов в сфере программирования.



Как вы пришли в профессию?

Еще в школе у меня появился интерес к программированию: читал много профильной литературы, участвовал в олимпиадах. Хорошо запомнился момент, как в 8 классе удалось посетить лекцию профессора из местного университета. Его рассказ окончательно убедил меня выбрать IT-специальность.

В 2009 году, будучи на 4 курсе университета, я начал работать в компании “Сургутнефтегаз” на должности разработчика первой категории. Днем учился, а после обеда трудился на полставки: писал отчеты о нефтедобыче на языке Perl и создавал систему управления пользователями на нефтегазовых объектах на Java, GWT и Oracle.

В 2011 году я переехал в Омск и начал работать в Thumbtack Technology (на данный момент Lineate). Мы делали много разных проектов: например, для New York Times. Разрабатывали софт, который позволил мониторить связи между их серверами, виртуальными и физическими. В те же годы я сотрудничал и с научным издательством De Gruyter. Коммуникация с заказчиками была полностью удаленная: было очень непривычно, ведь в 2011 это не было таким трендом как сейчас.

В течение следующих лет я создавал стартап Totallicks – веб-сервис для обучения игре на гитаре. Моя команда сделала много интересных наработок, которые впоследствии заинтересовали владельца портала Guitar.com, и он стал новым владельцем сайта. Также я занимался разработкой веб- и мобильного приложений для картографического сервиса VectorSoft – локального конкурента 2GIS, у которого были франшизы в нескольких городах, последняя была в Баку. Кроме того, я работал с FoxCommerce, создавал проект для одного из крупнейших швейцарских СМИ Blick и последние четыре года сотрудничал с Google.

Чем вы занимаетесь сейчас?

Я Lead Frontend Developer в Material Bank. Компания занимается предоставлением семплов материалов для ремонта от их изготовителей различным дизайн-агентствам, услугами которых пользуются обыкновенные люди. Получается, основным преимуществом Material Bank можно назвать формирование физических связей между всеми звеньями бизнеса с помощью виртуальных инструментов. Сейчас моя команда создает новый проект в экосистеме компании. Главная задача на текущий момент – это построить дизайн-систему, которая станет базой для дальнейшего развития Material Bank за счет возможности быстрого масштабирования проекта.

Какими качествами должен обладать разработчик?

На мой взгляд, такой специалист должен не распыляться на мелочи, а делать одну задачу четко и правильно. Чтобы пройти всю цепочку от получения заказа до финального идеального результата, нужно быть очень внимательным к мелочам. Это, пожалуй, одна из самых важных задач в моей области.

Не стоит бояться больших задач, нужно уметь дробить их на более мелкие. Чем дальше вы идете, тем больше общаетесь с людьми, по ниточкам вытягиваете из них нужную информацию.

Не обойтись и без командной работы. Software Engineer должен быть на подхвате, быстро ориентироваться по ситуации, импровизировать, предлагать решения. Это особенно ценится в стартапах и быстро развивающихся проектах, где нужно делать все не только оперативно, но и сразу качественно.

Какие проекты вы делали для Google?

Я занимался доработкой веб-приложения для администрирования устройств умного дома Nest. Компания Nest была куплена Google в 2014 году, и наследственные ПО, оставшиеся с тех времен, необходимо было поддерживать. Во время решения этих задач я постоянно общался с юристами, которые используют систему для создания отчетов по требованию суда, а также с техподдержкой. Обратная связь приходила положительная, потому я понимал, что справился с проектом на отлично.

Еще один масштабный проект, развитием которого я занимался, – Google Nest Pro. Это программа, которая помогает организациям по предоставлению услуг по созданию экосистемы умного дома покупать для нее устройства по сниженной стоимости, а также подключает к партнерской системе лояльности. Это был сложный с технической точки зрения проект. На первом этапе нужно было было создать design documents – это необходимый шаг в разработке всех новых проектов Google. В этих документах обычно указаны основные требования и отображены первые интерфейсы взаимодействия с пользователем и с внутренними системами. Далее нужно было с нуля разработать дизайн интерфейса, учитывая пожелания маркетинговой и бизнес-команд, что я и сделал.

Над какими еще проектами вы работали?

В 2017-2018 гг. я участвовал в проекте для Blick – крупное швейцарское СМИ, которое входит в холдинг Ringier AG. Для них я создавал веб- и мобильные приложения. Я постоянно общался с дизайн-командой и тестировщиками, которые сверяли каждый пиксель с исходным дизайном.

При разработке приложения вы тесно сотрудничаете с дизайнерами. Скажите, как выстраивается коммуникация?

Дизайнер – это первый человек, который переводит с бизнес языка на технический и язык документации. Он должен знать проект до мельчайших деталей, понимать, как все работает. Разработчикам, в идеале, должен спускаться готовый дизайн. После этого начинается разбивка на более мелкие компоненты, дизайн-систему. В момент, когда начинается «пережевывание» всех этих мелочей, важнее всего коммуникация между программистом и дизайнером. Потому что они могут понимать друг друга с точки зрения общей картины, но потом, стоит углубиться до действия кнопок и иконок, возникают нюансы. Таких мелочей может набраться очень много только на один экран дизайна, а экранов может быть сотня. Поэтому для успешного завершения проекта взаимодействие между дизайнером и разработчиком очень важно, только при командной работе можно достичь качественного результата.

Нужно ли разработчику профессиональное образование и возможно ли самоучке добиться успеха?

Всего можно достичь без высшего образования, но в наше время у программистов оно немного стигматизируется. Многие говорят: «Зачем вам оно? Вы и без него прекрасно справитесь». Отчасти, это так, но самое главное, что дает высшее образование - это умение доводить дела до конца, принимать решения в стрессовых ситуациях, работать с информацией, книгами, оборудованием. Ограниченные временные рамки дают сильную закалку на фокусирование над конкретными задачами.

Есть действительно продвинутые специалисты, которые не доучились или и не начинали получать высшее образование. Они работают в крупных компаниях. Все возможно. Но каждый принимает решение сам для себя и выбирает свой путь.

Секрет моего успеха в одном: чтобы стать востребованным на мировом рынке важно любить то, что делаешь. Энтузиазм позволяет развиваться за пределами работы и получать больше навыков.

Какой совет вы бы дали начинающему специалисту?

Во-первых, учиться пользоваться поиском. В начале моего пути поиск существовал, но информации было значительно меньше, чем сейчас. Мне приходилось сидеть на форумах, создавать вопросы и прочее. А сегодня есть огромное количество базовой информации и не только. Даже на этой основе можно стать профессионалом.

Во-вторых, читать книги по теориям, например, операционных систем и сетей, алгоритмам. В целом, благодаря самообучению и собственной целеустремленности можно стать быстрым, «подкованным» на многие аспекты специалистом.

Снежана Сарымова