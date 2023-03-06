Больше 100 тысяч рублей перевела 72-летняя пенсионерка из Удмуртии обещавшему жениться «иностранцу»

В Удмуртии в полицию обратилась 72-летняя жительница Воткинска, которая рассказала о совершенном в отношении нее мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, деньги похитил «иностранец», который обещал женщине женитьбу.

В частности, по данным следствия, с жителем другой страны пенсионерка познакомилась в феврале в социальной сети. «Иностранец» обещал женщине приехать и жениться на ней, однако мешали финансовые трудности.

Мужчина попросил у пенсионерки в долг деньги на билет, пообещав их вернуть сразу при встрече. Однако после того, как женщине перевела мошеннику 102 тыс. руб., тот перестал выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).