Власти Рыбинска оценили многочасовые пробки с колокольни

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков провел оперативное совещание на колокольне Спасо-Преображенского собора. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск40».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Глава города вместе с подчиненными оценил пробки, которые образовались на подъезде к Волжскому мосту. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с 6 марта через мост организовано реверсивное движение. По сообщением в социальных сетях утром в понедельник многие жители стояли в пробках на въезде на мост по 2 часа, часть горожан шла через пост пешком.

Городские власти провели оценку сложившейся ситуации, причем необычным способом. Подъезды к мосту чиновники осматривали с колокольни Спасо-Преображенского собора Рыбинска.

«Глава города Дмитрий Рудаков провел оперативное совещание с профильными замами с выездом на колокольню. Посмотрели на ситуацию с движением на мосту. Дополнительно увидели проблемные точки. В ближайший час будет проведено еще одно совещание по отработке ваших обращений и фактической ситуации с движением»,— сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Андрей Иванов