На строящейся трассе «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» началась надвижка моста через Иву

В Перми началась надвижка пролетов нового моста над долиной реки Ивы. Работы ведутся в рамках первого этапа строительства трассы «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная». Общая длина моста составит почти 330 м. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба краевого правительства Фото: Пресс-служба краевого правительства

В рамках первого этапа строительства трассы планируется возвести транспортную развязку с мостом через реку Иву, построить путепровод и два надземных пешеходных перехода. Работы первого этапа должны завершиться к концу 2024 года, их выполнением занимается СК «Химспецстрой». На втором этапе необходимо возвести трассу на участке от ул. Уинской до моста через реку Чикулайку, дорогу от нового моста до ул. Целинной. Также запроектировано соединение новой дороги с ул. Соликамской со строительством транспортной развязки.

Протяженность всей трассы составит 8,7 км. Это будет четырехполосная магистраль с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка I, Вышка II, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Строительство ведется благодаря федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022–2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб. и еще 0,55 млрд руб. направлено из дорожного фонда Прикамья.

По данным краевого минтранса, строительство трассы идет строго по графику.