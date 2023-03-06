На Кубани за сутки выявили 95 случаев коронавируса

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 95 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре — 38 случаев, в Тимашевском районе — 12, в Армавире и Тбилисском районе — по восемь, в Новороссийске и Сочи — по пять. Еще по два случая зарегистрировали в Горячем Ключе, Динском, Кущевском и Ленинградском районах. По одному заболевшему выявили в Геленджике, Темрюкском, Павловском, Отрадненском, Новокубанском, Мостовском, Крымском, Красноармейском, Калининском, Ейском и Гулькевичском районах.

На амбулаторном лечении с коронавирусом находятся 1379 человек, в стационарах — 299 пациентов. Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили 351 002 случая COVID-19. Из них с выздоровлением выписали 338 167 человек, скончались — 11 157 пациентов.

Татьяна Ручкина

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