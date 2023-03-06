Двое детей погибли в аварии в Кстовском районе

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Работки – Порецкое в Кстовском районе вечером 5 марта. Пострадали шесть человек, двое детей погибли, сообщили в ГИБДД по Нижегородской области.

Предварительно, водитель УАЗ «Патриот» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в Lada Granta. Девочек трех и девяти лет, которые ехали в Lada, в состоянии клинической смерти доставили в Большемурашкинскую центральную больницу, спасти их не удалось.

«Медики сделали все, что было возможно. Приносим соболезнования родным»,– написал министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

Водителя Lada с сочетанной травмой госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Еще трех пострадавших – отца и двух детей – доставили в детскую областную клиническую больницу.

Елена Ковалева