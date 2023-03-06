Германия и Британия будут совместно патрулировать небо над странами Балтии

Военно-воздушные силы Германии и Великобритании по поручению НАТО будут совместно патрулировать воздушное пространство стран Балтии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Минобороны ФРГ.

Совместное патрулирование начнется 6 марта в Эстонии. Патрули будут состоять как из немецких, так и из британских истребителей Eurofighter. Их главной задачей будет сопровождение российских военных самолетов, заявил представитель оборонного ведомства.

Германия взяла на себя обязательство патрулировать воздушное пространство над странами Балтии в рамках программы НATO Baltic Air Policing в августе прошлого года. На авиабазе Эмари в Эстонии были размещены 5 истребителей Eurofighter. На базу также направили 150 военных. В апреле Германия передаст свои обязанности по патрулированию Великобритании.

Эстония, Латвия и Литва не имеют собственных ПВО. Именно поэтому НАТО с 2004 года защищает воздушное пространство Балтийского моря. С этой целью союзники регулярно передислоцируют истребители и личный состав в прибалтийские государства на северо-востоке Европы. Германия взяла на себя патрулирование неба стран Балтии уже в девятый раз.

Анастасия Ларина