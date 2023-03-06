Продажа пива в Свердловской области достигла 80 литров на душу населения

В Свердловской области за 2022 год продажа пивной продукции составила 80 литров на душу населения, рост к 2021 году составил 1,1%, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Регион попал в ТОП-10 субъектов РФ по потреблению пива в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продажа крепких алкогольных напитков в Свердловской области за год выросла на 10,1% и составила 7,8 литров на душу населения. Продажа вина, напротив, сократилась на 4,1% до 7,8 литров. Как пояснил член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян, рост продажи ромов, джинов и ликеров происходил на фоне ухода из России многих зарубежных алкогольных брендов.

«Вероятно, часть потребителей могла закупиться импортным алкоголем впрок. При этом водка и коньяк подорожали меньше, чем вино и пиво, что также отразилось на росте потребления»,— отметил он. Кроме того, по его словам, употребление спиртного традиционно воспринимается многими людьми как наиболее простой и доступный способ снизить уровень тревоги и стресса.

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Диана Сунагатуллина