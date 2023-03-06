Здание бывшего кинотеатра «Москва» продают в Пензе почти за 32 млн руб.

Правительство Пензенской области опубликовало распоряжение о продаже бывшего кинотеатра «Москва». За проведение торгов отвечает региональное министерство государственного имущества.

Первоначальная стоимость экс-объекта культурного наследия составила 31,77 млн руб.

Раньше здание бывшего кинотеатра находилось в заброшенном состоянии. После передачи объекта в региональную собственность некоторое время его планировали отдать театру «Доктор Дапертутто».

В 2019 году «Москву» решили переделать в «Музей уходящей эпохи». На разработку проектной документации выделили деньги, но дальше дело не пошло.

Дарья Васенина