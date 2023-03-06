Швейные фабрики Томской области в три раза увеличили производство мужских костюмов

Предприятия легкой промышленности Томской области в несколько раз увеличили объемы производства одежды, сообщает администрация региона. В прошлом году производство блузок и рубашек увеличилось в четыре раза к показателям 2021 года, производство мужских костюмов и джемперов – в три раза, брюк – в 2,3 раза. Также в 2,2 раза увеличилось производство платьев. Кроме того томские предприятия начали выпускать школьную форму, сообщают власти. Всего фабрики Томской области выпускают 45 брендов одежды.

Согласно данным службы государственной статистики по Томской области, объем промышленного производства в регионе в январе-декабре 2022 года уменьшился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Денис Балин