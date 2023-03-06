Первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования выйдет на рейс Томск — Адлер

6 марта первая в России женщина-машинист Оксана Соколова поведет пассажирский поезд №115 сообщением Томск — Адлер на участке Екатеринбург — Дружинино. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Ранее в России женщины становились только машинистами электричек. Оксана Соколова в январе 2023 года получила удостоверение машиниста электровоза и стала первой в РЖД женщиной, которая может водить пассажирские поезда дальнего следования. Она первая в России закончила курс обучения и сдала экзамен на право управления электровозом. Во время трехмесячной практики женщина получила допуск к самостоятельной работе.

1 января 2021 года в силу вступили изменения Минтруда, согласно которым в перечень доступных для женщин профессий вошли машинисты и помощники машинистов. РЖД определил участки и типы поездов, подготовил спецформу и инфраструктуру для комфортной работы и межсменного отдыха женщин.

Татьяна Ручкина

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