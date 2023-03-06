Житель Новокузнецка расстрелял мать своей бывшей супруги и погиб сам

В одной из квартир в Новокузнецке после пожара спасателями было обнаружено тело 65-летнего мужчины. Следственные органы Кузбасса возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом).

Предварительно следствие установило, что потерпевший пришел в квартиру своей бывшей гражданской супруги и выстрелил в ее 70-летнюю мать из самодельного оружия, после этого в квартире произошел пожар. Его обстоятельства пока не выяснены. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области, уточнили, что воспламенилась горючая жидкость, которую погибший принес с собой. В настоящее время следственные органы заняты установлением всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины возгорания будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Пострадавшая женщина госпитализирована.

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Игорь Лавренков, Кемерово