Депутат районного совета стала «Женщиной года» в Волгограде

В минувшую субботу в Волгоградском ДЮЦ прошла церемония награждения премии «Женщина года». В конкурсе участвовали 87 женщин. Награды получили 38 из них.

В номинации «Женщина-благотворитель» победила председатель Руднянского районного совета народных депутатов Светлана Тивелева.

Организаторы конкурса, в числе которых была заслуженный врач России руководитель общественной организации «Волгоградский областной союз женщин» Нина Черняева, отмечены специальными номинациями «Лучший председатель женсовета», «Почетный член женского движения».

Дарья Васенина