ММК повышает технологическую независимость в сфере ИТ

Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов принял участие в панельной дискуссии на форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России», на который собрались представители государственных структур, промышленности и энергетики, телекома и транспорта, разработчики отечественного программного обеспечения. Магнитка стала традиционной площадкой для всестороннего диалога и формирования межотраслевой экспертизы по вопросам информационной безопасности, а также обмена опытом и видением ситуации в отрасли информационных технологий.



В 2022 году несмотря на очевидные сложности, вызванные экономическими санкциями против России и уходом иностранных ИТ-компаний, ММК удалось сохранить стабильную и бесперебойную работу своих информационных сервисов. Как отметил Вадим Феоктистов, компания разработала собственную программу и дорожные карты, следуя которым будет постепенно двигаться к технологической независимости в сфере ИТ. В настоящее время основным препятствием для полноценного перехода на отечественные решения является отсутствие на российском рынке единой ERP-платформы, отвечающей всем требованиям крупной промышленной компании.

«ERP-система, где автоматизированы все бизнес-процессы компании, функционирует на базе иностранного решения. Эта масштабная площадка, которая объединяет 15 предприятий Группы ММК и более 10 тысяч пользователей. Моментально перейти на новую платформу невозможно, поэтому сейчас наша основная задача – поддерживать стабильную работу системы и проводить постепенный переход на отечественную платформу, максимально отвечающую нашим запросам», – пояснил главный специалист по информационным технологиям Магнитки.

Тем временем, в контексте программных решений для систем управления производством (MES) ММК уже готов к переходу на полностью отечественную разработку, выбор которой определялся требованием обеспечения максимальной отказоустойчивости. Кроме того, в ближайшее время будет организован также постепенный переход на новую операционную систему AstraLinux. Её установят на первых 400 рабочих местах.

«Что касается информационной безопасности, то мы видим высокую готовность отечественных решений, и ММК уже благополучно перешёл на одно из них. С «железом» дела обстоят сложнее, чем с программным обеспечением: мы продолжаем обсуждение этого вопроса, пока единого решения на рынке не существует», – рассказал Вадим Феоктистов.

Участники панельной дискуссии отметили важность доверительного общения между разработчиками и потребителями инженерного ПО для быстрого и продуктивного перехода к цифровому технологическому лидерству, которого необходимо добиться уже в ближайшие годы.