Заместитель министра МВД по Башкирии получил 11 лет колонии за взяточничество

Центральный районный суд Читы сегодня признал заместителя министра — начальника полиции по оперативной работе МВД по Башкирии Андрея Москвитина виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Бывший заместитель начальника управления — начальник полиции УМВД по Забайкальскому краю Михаил Поливин признан виновным в посредничестве во взяточничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в управлении СКР по Забайкальскому краю.

Установлено, что в 2013 году Андрей Москвитин, возглавляя межрайонный отдел по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска УМВД России по Забайкальскому краю, получил взятку в виде квартиры в Чите от предпринимателя из Китая, учредителя компании «Омега» Ли Цзянь Цзюнь в обмен за общее покровительство. Стоимость квартиры на тот момента составляла около 2,1 млн руб. Посредником в даче взятки выступил Михаил Поливин.

Оба подсудимых вину не признали.

Андрею Москвитину назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он также лишен звания полковника полиции. Михаил Поливин приговорен к штрафу в размере 2 млн руб.

Москвитина и Поливина задержали в конце июля 2022 года. Андрей Москвитин переехал в Башкирию вслед за своим руководителем Романом Деевым, возглавлявшим ранее УМВД по Забайкальскому краю. В 2017 году Роман Деев был назначен главой МВД по Башкирии. В декабре прошлого года он ушел в отставку.

Андрей Москвитин отстранен от исполнения служебных обязанностей. Решение о его увольнении будет приниматься после вступления приговора суда в законную силу.

Влада Шипилова

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